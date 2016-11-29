Эрдоган заявил о наличии у Турции множества альтернатив Евросоюзу

Тем не менее, Турция еще не попрощалась с амбициями на вступление в ЕС, отметил президент.

У Турции есть много альтернатив Евросоюзу - Эрдоган kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его станы имеется "много других альтернатив" Евросоюзу, если застопорившийся процесс вступления никуда не приведет.

"Мы еще не закрыли вопрос о вступлении в ЕС. Однако никто не должен забывать, что у Турции всегда есть много других альтернатив", - цитируют западные СМИ слова турецкого президента.

При этом он подчеркнул, что Турция еще не попрощалась с амбициями на вступление в ЕС.

Ранее Эрдоган допустил вступление Турции в ШОС вместо ЕС. По его словам, Анкаре было бы "удобнее" работать с Шанхайской пятеркой.

Напомним, что ШОС была основана в 2001 году. Ее членами стали Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года была запущена процедура вступления Индии и Пакистана. Наблюдателями в организации выступают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.