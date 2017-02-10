Эрдоган утвердил конституционные изменения в полномочиях президента

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Референдум, который закрепит изменения, должен пройти 16 апреля.

Эрдоган еще на шаг приблизил усиление своих полномочий kremlin.ru

Президент Турцииутвердил конституционные изменения, которые увеличивают власть президента. Теперь изменения могут быть официально утверждены на референдуме, который состоится в апреле, сообщает Reuters

Эрдоган считает, что изменения принесут стабильность в трудные времена и обезопасят от того хрупкого положения, когда страна была вынуждена составлять коалиционные правительства. Закон даст турецкому президенту широкие полномочия, в том числе с назначением министров.

Вице-премьер-министр Нуман Куртулмус сообщил, что референдум, скорее всего, состоится 16 апреля. После него конституционные изменения вступят в силу.

Ранее парламент Турции проголосовал за изменения в конституцию, которые дарят огромные полномочия президенту. Президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда. Также поправки разрешили совмещать пост президента с председательством в политической партии.