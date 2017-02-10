Эрдоган утвердил конституционные изменения в полномочиях президента

Референдум, который закрепит изменения, должен пройти 16 апреля.
Эрдоган считает, что изменения принесут стабильность в трудные времена и обезопасят от того хрупкого положения, когда страна была вынуждена составлять коалиционные правительства. Закон даст турецкому президенту широкие полномочия, в том числе с назначением министров.
Вице-премьер-министр Нуман Куртулмус сообщил, что референдум, скорее всего, состоится 16 апреля. После него конституционные изменения вступят в силу.
Ранее парламент Турции проголосовал за изменения в конституцию, которые дарят огромные полномочия президенту. Президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда. Также поправки разрешили совмещать пост президента с председательством в политической партии.ZN.UA