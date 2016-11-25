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Эрдоган угрожает Брюсселю срывом соглашения по беженцам

25 ноября в 15:50

В ответ на резолюцию Европарламента о замораживании переговоров по вступлению Турции в ЕС Эрдоган заявил, что Анкара может открыть для беженцев границы.

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Эрдоган пугает ЕС открытием границ для беженцев
kremlin.ru
После голосования в Европарламенте о замораживании переговоров с Анкарой о вступлении Турции в ЕС турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны для беженцев.

"Если вы пойдете и дальше, границы будут открыты, вы это почувствуете", - обратился глава государства к Евросоюзу. 

Накануне Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию заморозить переговоры с Турцией, а также утвердить положение об автоматическом прекращении переговоров, если Анкара введет смертную казнь. Документ, имеющий рекомендательный характер, был принят в ответ на волну арестов оппозиционеров и журналистов в Турции после провала путча в середине июля.

Заключенное в марте соглашение предполагает среди прочего, что Евросоюз может высылать в Турцию всех мигрантов, нелегально перебравшихся через эту страну на греческие острова. В качестве ответного шага ЕС согласился после выполнения 72 условий отменить визовый режим для турецких граждан.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Турция переговоры беженцы Эрдоган Евросоюз
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