Эрдоган сообщил о намерении возродить смертную казнь в Турции

Это решение поставит крест на европейской интеграции страны.

Эрдоган назвал введение смертной казни в Турции «первоочередной задачей» security.blogs.cnn.com

Президент Турцииво время выступления перед своими сторонниками в Анкаре назвал введение смертной казни "первоочередной задачей".

Турецкий президент пообещал "немедленно" обсудить этот вопрос с премьер-министром Бинали Йылдырымом и главой "Партии националистического движения" Девлетом Бахчели, передает Reuters.

О возрождении смертной казни в Турции Эрдоган Эрдоган уже говорил после неудачной попытки государственного переворота летом прошлого года. Тогда в Евросоюзе предупредили, что это решение будет означать конец переговоров о вступлении Турции в ЕС и поставит крест на на ее евроинтеграции.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.