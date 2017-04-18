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Эрдоган призвал международных наблюдателей "знать свое место"

18 апреля в 08:58

Турция не будет учитывать международных отчетов по референдуму.

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Эрдоган сказал, что Турция «не видит, не слышит и не признает» отчеты ОБСЕ
kremlin.ru
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна "не видит, не слышит и не признает" отчеты ОБСЕ, в которых организация заявляла о возможных махинациях во время референдума. Эрдоган призвал международных наблюдателей "знать свое место", пишет Radio Liberty.

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Ранее сообщалось, что в ОСБЕ считают, что предвыборная кампания была искаженной в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.

Ранее BBC сообщало, что оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума, в частности за зачисление бюллетеней без специальных штампов. Поэтому она требует пересчета 60% бюллетеней. При этом, в турецком избиркоме настаивают, что бюллетени без штампов были выпущены ведомством и поэтому являются действительными.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

По материалам: ZN.UA
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Тэги референдум Турция реформы Эрдоган
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