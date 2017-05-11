Эрдоган призвал США стать на сторону Турции вместо поддержки "террористов"

Турецкий президент надеется изменить решение США о поддержке курдов.
Кроме того, президент подчеркнул, что он собирается обсудить позицию Турции по этому вопросу во время своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом на следующей неделе и на саммите НАТО.предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время. ZN.UA