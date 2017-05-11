Эрдоган призвал США стать на сторону Турции вместо поддержки "террористов"

Турецкий президент надеется изменить решение США о поддержке курдов.

Эрдоган раскритиковал решение США предоставить сирийским курдам вооружение kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал решение СШАсирийским курдам и выразил надежду, что "эта ошибка будет исправлена" в ближайшее время. Эрдоган также надеется, что США станут на сторону своих союзников, а не "террористов", сообщает Reuters

Кроме того, президент подчеркнул, что он собирается обсудить позицию Турции по этому вопросу во время своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом на следующей неделе и на саммите НАТО.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп утвердил пландля ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время.