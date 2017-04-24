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Эрдоган посетит Белый дом в середине мая

24 апреля в 16:18

Стороны обсудят Сирию, Ирак и возможную экстрадицию Гюлена.

Трамп Эрдоган
Трамп пригласил Эрдогана с официальным визитом в США
Представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что президент Тайип Эрдоган встретится с Дональдом Трампом во время своего официального визита в США в середине мая. По словам Калина, Эрдогану пришло приглашение от американского президента посетить Белый дом с официальным визитом, сообщает Reuters.

Стороны собираются обсудить свои действия в Сирии и Ираке, а также возможную экстрадицию мусульманского лидера Феталаха Гюлена.

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Ранее сообщалось, что Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган получил поздравления с победой на референдуме от американского коллеги Дональда Трампа.

Владимир Кравченко в своей статье для ZN.UA пишет, что несмотря на протесты оппозиции, на референдуме по внесению изменений в Конституцию турки проголосовали за усиление полномочий главы государства и трансформацию Турции из парламентской республики в президентскую.

Детальнее читайте в статье Владимира Кравченко "Эрдоганова победа" для еженедельника "Зеркало недели. Украина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Эрдоган Турция США
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