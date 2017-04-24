Эрдоган посетит Белый дом в середине мая

Стороны обсудят Сирию, Ирак и возможную экстрадицию Гюлена.

Трамп пригласил Эрдогана с официальным визитом в США

Представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что президент Тайипво время своего официального визита в США в середине мая. По словам Калина, Эрдогану пришло приглашение от американского президента посетить Белый дом с официальным визитом, сообщает Reuters

Стороны собираются обсудить свои действия в Сирии и Ираке, а также возможную экстрадицию мусульманского лидера Феталаха Гюлена.

Ранее сообщалось, что Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган получил поздравления с победой на референдуме от американского коллеги Дональда Трампа.

Владимир Кравченко в своей статье для ZN.UA пишет, что несмотря на протесты оппозиции, на референдуме по внесению изменений в Конституцию турки проголосовали за усиление полномочий главы государства и трансформацию Турции из парламентской республики в президентскую.

Детальнее читайте в статье Владимира Кравченко "Эрдоганова победа" для еженедельника "Зеркало недели. Украина.