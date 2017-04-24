Эрдоган посетит Белый дом в середине мая

Стороны обсудят Сирию, Ирак и возможную экстрадицию Гюлена.
Стороны собираются обсудить свои действия в Сирии и Ираке, а также возможную экстрадицию мусульманского лидера Феталаха Гюлена.
Владимир Кравченко в своей статье для ZN.UA пишет, что несмотря на протесты оппозиции, на референдуме по внесению изменений в Конституцию турки проголосовали за усиление полномочий главы государства и трансформацию Турции из парламентской республики в президентскую.
Детальнее читайте в статье Владимира Кравченко "Эрдоганова победа" для еженедельника "Зеркало недели. Украина.ZN.UA