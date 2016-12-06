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Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку"

6 декабря в 10:05

Ратифицированный в Анкаре документ предусматривает создание двух веток газопровода мощностью прокачки в 31,5 млрд кубометров газа.

газопровод
Турция ратифицировала соглашение с РФ по "Турецкому потоку"
abo.net
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации подписанного с Россией соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает агентство Анадолу, ссылаясь на официальное издание турецкого правительства Resmi Gazete, ратифицированный документ предусматривает создание двух веток газопровода, мощностью прокачки в 31,5 млрд кубометров газа.

Одна ветка будет протянута до Турции, еще одна – предназначена для транспортировки газа в Европу.

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Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". 2 декабря соглашении было ратифицировано парламентом Турции.

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Читайте о политических и экономических последствиях создания "Турецкого потока" в статье Сергея Корсунского "Турецкий поток: быть или не быть?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги газ Турция ратификация
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1 комментарий
  • adodaev1 Сегодня, 10:32 ох и проститутка,эрдоган!!! с виду вроде на мужика похож. ну не чего,проститутки иногда тоже плохо заканчивают!!! эрдоган,,,убогий,, тебя подставит,и придет к тебе в турцию с грязными сапогами,и нагадит тебе на столе!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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