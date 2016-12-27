Эрдоган обвинил США в поддержке "Исламского государства"

Президент Турции заверил, что у него есть фото- и видеодоказательства, но не стал их показывать.

Эрдоган, судя по всему, не видит разницы между курдами и ИГИЛ security.blogs.cnn.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает экстремистские группировки в Сирии, в том числе, сообщает Anadolu.

"Международная коалиция заявляла, что будет до конца вести борьбу с терроризмом. Даже пытались обвинить Турцию в поддержке ИГИЛ. Наоборот, это в коалиции поддерживают террористов ИГИЛ, а также сирийское ответвление "Рабочей партии Курдистана" в лице YPG и PYD. Все доказательства, включая видео и фото налицо", – сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре во вторник, 27 декабря.

Эрдоган также обвинил коалицию в несоблюдении договоренностей, достигнутых в связи с проведением Турцией операции "Щит Евфрата" в Сирии.

"Турции обещали, что будут до конца поддерживать усилия по уничтожению террористов ИГИЛ. Однако этого не произошло", – заявил президент, заверив, что Турция продолжит борьбу с террористическими группировками и за создание "зоны безопасности" в Сирии.

Ранее официальный Кремль после обострения отношений с Турцией из-за сбитого бомбардировщика Су-25 неоднократно обвинял Анакару в сотрудничестве с ИГИЛ, указывая на заинтересованность Турции в контрабанде нефтепродуктов. Анкара эти обвинения отрицала.

24 августа турецкая армия начала операцию на севере Сирии. По официальной информации, целью военных действий является "освобождение от боевиков террористической организации ИГИЛ региона Джараблус, прилегающего к городу Алеппо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии заявил, что "атаки на Турцию с территории Сирии заставили нас перейти к решительным действиям". Однако Анкару, в первую очередь, беспокоит усиление курдских группировок в Сирии и Ираке, а также их возможные связи с курдским меньшинством в Турции.

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