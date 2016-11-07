Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму из-за поддержки курдов

Турецкого президента не волнует, что о нем думают западные политики.

Эрдоган снова выступил с критикой в адрес европейских стран kremlin.ru

Президент Турцииобвинил Европу в пособничестве терроризму из-за поддержки западными странами курдских организаций и формирований.

Как сообщает агентство Reuters, в своем телевизионном обращении турецкий лидер заявил, что его не волнует, что в Европе его называют диктатором за то, что он ведет борьбу с курдскими боевиками и их сторонниками.

По его словам, несмотря на то, что в Европе радикальную "Рабочую партию Курдистана" объявили террористической организацией, ее члены могут свободно и безопасно действовать в европе.

"Меня не волнует, если они называют меня диктатором или кем-либо еще, это влетает в одно ухо, и вылетает из другого. Что важно – так это то, как меня называет мой народ", – отметил он.

Накануне, 6 ноября, в коалиции сирийских курдов и арабского ополчения, известной как "Демократические силы Сирии" объявили о начале наступления на сирийский город Ракка, удерживаемый боевиками ИГ.

От участия в операции, при этом, отказалась Турция, поскольку рассматривает отряды курдского ополчения как террористические силы, действующие в связке с террористами из "Рабочей партии Курдистана". В Анкаре также заявили, что не примут роли курдов в освобождении Ракки от ИГ.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выступал с резкой критикой в адрес западных стран, обвиняя их в поддержке терроризма и одобрении неудавшегося госпереворота