Эрдоган допустил продление режима чрезвычайного положения в Турции на год

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Турецкий лидер считает, что продление в стране режима ЧП отвечает ее национальным интересам.

Режим чрезвычайного положения в Турции может затянуться на год ukranews.com

ПрезидентРеджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в Турции может быть продлен на срок в 12 месяцев.

Как сообщает агентство Reuters, 29 сентября, выступая в Анкаре на следующий день после того, как Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить чрезвычайное положение на три месяца, турецкий лидер заявил, что подобная мера поможет усилить Анкару в ее борьбе с терроризмом и послужит турецким национальным интересам.

"Они (Совет национальной безопасности, – ред.) говорят, что один год – это не то, что нужно Турции. Давайте подождем и посмотрим, может и 12 месяцев будет недостаточно", – заявил он.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Турции сроком на три месяца ввели в июле, вскоре после провальной попытки осуществления в стране государственного переворота 15 июля.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.