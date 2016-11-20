Эрдоган допускает вступление Турции в ШОС вместо ЕС

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По его словам, Анкаре было бы "удобнее" работать с Шанхайской пятеркой.

Эрдоган предположил, что Турции не нужен ЕС. @in-cyprus

ПрезидентРаджеп Тайип Эрдоган считает, что его стране не стоит "зацикливаться" на получении членства в Евросоюзе. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Турция, прежде всего, должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о ЕС, не должна на нем зацикливаться", - сказал он перед поездкой в Узбекистан.

"Кто-то может критиковать меня, но я высказываю свое мнение. Например, я говорю, почему бы Турции не занять место в "Шанхайской пятерке", - добавил Эрдоган.

Он отметил, что Анкаре было бы "гораздо удобнее" работать с членами ШОС в то время, как ЕС уже на протяжении десятилетий "затягивает" процесс предоставления членства Турции. Ранее Эрдоган заявлял, что в следующем году может инициировать референдум о том, стоит ли его стране дальше стремиться вступить в ЕС.

Напомним, что ШОС была основана в 2001 году. Ее членами стали Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года была запущена процедура вступления Индии и Пакистана. Наблюдателями в организации выступают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

Ранее Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму из-за поддержки курдов. В своем телевизионном обращении турецкий лидер заявил, что его не волнует, что в Европе его называют диктатором за то, что он ведет борьбу с курдскими боевиками и их сторонниками.

В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с арестами турецких журналистов, заявив, что они негативно скажутся на результатах переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.