Элтон Джон отказался петь на инаугурации Трампа

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Развлекать нового президента США будет хор мормонов.

Хор мормонов выступит на инаугурации Трампа wikipedia

Ряд звезд, среди которых британский музыкант Элтон Джон и канадская певициа Селин Дион отказались от выступления на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

В то же время выступать на инаугурации, которая назначена 20 января, будут нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский хор и 16-летняя певица Джеки Иванко, участница шоу "Амегіса'ѕ got talent", сообщили в инагурационном комитете Трампа, пишет ВВС.

Эстрадный The Rockettes является одним из старейших в Нью-Йорке, выступает с 1925 года. Хор мормонов (или "Хор Америки") из Солт-Лейк-сити также с более чем 150-летней историей.

Как сообщалось, инаугурационные мероприятия в США продлятся 3 дня, 19 – 21 января, однако центральное событие – присяга нового президента, назначена на 20 января.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.