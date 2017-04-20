Экспертиза подтвердила применение химоружия в Сирии

Против гражданского населения был применен нервно-паралитический газы.

Войска Асада применили зарин в Идлибе twitter.com

Организация по запрещению химического оружия после проведения лабораторных исследований подтвердила факт применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Согласно результатам двух экспертиз в двух лабораториях,или другие нервно-паралитические газы, сказано в отчете Организации на ее официальном сайте

Исследователи пришли к такому выводу после биохимического анализа образцов тканей трех жертв химической атаки в Хан-Шейхуне.

После изучения образцов семерых пострадавших, которые выжили и проходят курс реабилитации, также был выявлен зарин или его аналог.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан Марк-Эро сообщил о намерениях Парижа обнародовать доказательства причастности режима Башара Асада к химической атаке в Идлибе.

"Расследование ведется французской разведкой и спецслужбами. В ближайшее время мы представим доказательства причастности режима к атакам. Это вопрос дней", - цитирует министра Reuters.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

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