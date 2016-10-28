Эксгумация тел жертв смоленской авиакатастрофы начнется 14 ноября – СМИ

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По неофициальной информации, первыми будут эксгумированы тела Леха и Марии Качиньских.

В Польше проведут эксгумацию жертв авиакатастрофы под Смоленском

Первую эксгумацию тел жертвпод Смоленском могут провести 14 ноября.

Как сообщает "Польське радіо", ссылаясь на информацию радио RMF FM, в этот день планируется провести эксгумацию тел Леха и Марии Качиньских. После этого, останки президента и его жены в сопровождении полиции будут перевезены на Кафедру судебной медицины Collegium Medicum Ягеллонского университета.

"Там, по нашим данным из прокуратуры, сразу же должны начать подробное изучение останков с использованием самого современного оборужования – речь идет, в частности, о пространственном радиологическом воспроизведении тел, а также о взятии разного рода образцов", – сообщило радио.

Там же, согласно полученной информации, будет взят тест ДНК.

Отмечается, что в третью неделю ноября следствие намерено провести по крайней мере четыре эксгумации тел в Варшаве и Люблине. Радио со ссылкой на информацию от следователей, указало, что проведение всех 83 эксгумаций тел планируется провести до конца нынешнего года.

Указывается, что Генпрокуратура Польши данную информацию не прокомментировала.

"Мы не комментируем информацию, которая не исходит от прокуратуры", – заявила представитель ведомства Ева Бялик.

Ранее, 15 октября, брат бывшего президента Польши Леха Качиньского, экс-премьер-министр и глава партии "Право и справедливость" Ярослав дал согласие на эксгумацию останков своего брата, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.