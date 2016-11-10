Эксцентричная новая первая леди США хочет бороться с подлостью в Интернете и помогать детям

Пока что Меланья Трамп только в общих чертах рассказала о ее приоритетах деятельности как первой леди.

Нового президента США Дональда Трампа называют скандальным и одиозным, а иногда грубым и неполиткорректным, а его 46-летнюю супругу Меланью Трамп охарактеризовали как эксцентричную, пишет CNN.

Третья супруга Трампа Меланья уже 11 лет является предметом большого внимания и даже насмешек.

Меланья Трамп возложит на себя обязанности бывшей первой леди Мишель Обамы, которая играла большую общественную и очень активную роль в разрешении вопросов здоровья. Пока что Меланья только в общих чертах объяснила ее приоритеты в качестве первой леди – об этом шла речь во время ее заявлений в последнюю неделю перед выборами в США. Она, в частности, говорила несколько слов о необходимости "помощи детям и женщинам". И, пока Дональд Трамп высмеивал своих противников в Twitter (затрагивая вопросы и личности, и интеллекта), Мелани Трамп убеждала, что начнет "борьбу с подлостью в Интернете", заявляя о том, что культура в США стала такой жесткой, что люди высмеивают друг друга за "взгляды или интеллект".

Напомним, что несколько ее публичных последних выступлений вызвали в обществе большые скандалы. До своего выступления на прошлой неделе у Мелании Трамп была лишь одна важная речь в ходе кампании Дональда - на Национальном съезде Республиканской партии. И именно тогда, в июле 2016 года, СМИ обвинили ее в плагиате речи Мишель Обамы в 2008 году на съезде Демократической партии. Позже сам Трамп подшутил над этим эпизодом и попытался сгладить ситуацию.

Как напоминает CNN, Меланья была неким символическим противовесом жесткой риторики Трампа об иммиграции. Однако она заявила, что получив гражданство США в 2006 году, получила "величайшую привилегию в мире". Стоит подчеркнуть, что Меланья Трамп станет второй первой леди иностранного происхождения (Луиза Адамс – супруга президента Джона Куинси Адамса и первая леди США с 1825 по 1829 год).

До Трампа

Меланья Трамп родилась в Словении. Она ходила в школу дизайна и фотографии, позже училась в Люблянском университете, но через год бросила учебу и начала работать в качестве модели для модных домов в Милане и Париже. В 1996 году переехала в Нью-Йорк. Она появилась на обложках журналов Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Vogue, а также снялась обнаженной для британского GQ. В 2000 году выступала в качестве модели бикини для журнала Sports Illustrated. Через год она получила вид на жительство в США. До знакомства с Трампом она работала для агентства Trump Model Management.

Мелания познакомилась с Дональдом, когда ей было 26, а ему — 50, а поженились они в 2005-м, через год Меланья родила от Дональда мальчика Бэррона.

Мелания активно занимается благотворительностью, была "послом доброй воли" и сотрудничала с исследовательским Фондом рака молочной железы.

Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.