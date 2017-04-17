Экс-советник Януковича собирается работать на олигарха из Китая - FT

Манафорт предлагает советы китайскому миллиардеру в отношении строительных контрактов в США.

Манафорт "поработал" в Украине, США и теперь нацелился на Китай. Flickr/Stock News USA

, который в прошлом году возглавлял избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, а еще раньше был советником Виктора Януковича в Украине, теперь собирается давать советы китайскому миллиардеру Яну Чи.

В частности, американец хочет помочь владельцу строительной империи Pacific Construction Group из Китая получить инфраструктурные контракты в США на триллион долларов.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что Манафорт и Ян Чи встречались в Шанхае в прошлый четерг. Перед встречей китайский миллиардер сказал изданию, что американский политтехнолог будет помогать ему в ходе так называемого "инфраструктурного бума" в США.

Беседуя с журналистами в комнате для конференций, украшенной классическими китайскими рисунками, Ян Чи указал на карту США, сказав: "Эту карту мы повесили здесь для специального представителя Трампа, Пола".

У Манафорта подтвердили, что он был в Шанхае на прошлой неделе, но отрицали, что поездка имела деловой характер. Позже представители американца подтвердили, что визит в Китай был деловым, но возразили, что речь шла об инфраструктурных проектах.

Но источник, информированный о переговорах, рассказал Financial Times, что Манафорт в Китае искал соглашения на конкретные проекты в США. Встреча с Яном Чи была предварительной. Через несколько месяцев "он вернется для продолжения переговоров".

Недавно журналисты AP нашли доказательства получения Манафортом средств из "черной кассы" регионалов. Как отмечается в материале агентства, речь идет о выплатах, осуществленных в 2007 и 2009 годах.

21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения американским политтехнологом Полом Манафортом средств из "Черной кассы" Партии регионов. По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности – через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.

В свою очередь, спикер американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелони опроверг заявление украинского депутата Сергея Лещенко о получении Манафортом 750 тысяч долларов из "черной кассы" Партии регионов через счет офшорной компании в Кыргызстане.