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Экс-президента Франции Ширака госпитализировали после поездки в Марокко

19 сентября в 00:00

С середины августа экс-президент с супругой находился в курортном городе Агадир.

Жак Ширак
Ширак снова попал в больницу
vesti.az
Утром в воскресенье, 18 сентября, бывшего президента Франции Жака Ширака госпитализировали в парижскую больницу Питье-Сальпетриер в связи с легочной инфекцией.

О госпитализации 83-летнего экс-президента журналистам сообщил его племянник Фредерик Сала-Бару, который полагает, что ближайшие дни Ширак проведет в больнице, передает RFI.

Источник из близкого окружения экс-президента сообщил, что он находится в сознании.

Накануне Ширак и его супруга Бернадетт вернулись в Париж из Марокко. Поездки в североафриканскую страну являются традиционными для семьи французского экс-президента. В курортном городе Агадир на юго-западе Марокко Ширак находился с середины августа.

В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его неоднократно госпитализировали. В конце 2015 года бывший французский лидер провел в Питье-Сальпетриер две недели.

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Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 годы. До этого он дважды возглавлял французское правительство, а также неоднократно избирался мэром Парижа.

В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа признал Ширака виновным в растрате общественных средств и злоупотреблении доверием на посту мэра Парижа.

По материалам: RFI
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Тэги Франция Ширак Париж
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