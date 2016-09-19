Экс-президента Франции Ширака госпитализировали после поездки в Марокко

С середины августа экс-президент с супругой находился в курортном городе Агадир.

Ширак снова попал в больницу vesti.az

Утром в воскресенье, 18 сентября, бывшего президента Франциигоспитализировали в парижскую больницу Питье-Сальпетриер в связи с легочной инфекцией.

О госпитализации 83-летнего экс-президента журналистам сообщил его племянник Фредерик Сала-Бару, который полагает, что ближайшие дни Ширак проведет в больнице, передает RFI.

Источник из близкого окружения экс-президента сообщил, что он находится в сознании.

Накануне Ширак и его супруга Бернадетт вернулись в Париж из Марокко. Поездки в североафриканскую страну являются традиционными для семьи французского экс-президента. В курортном городе Агадир на юго-западе Марокко Ширак находился с середины августа.

В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его неоднократно госпитализировали. В конце 2015 года бывший французский лидер провел в Питье-Сальпетриер две недели.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 годы. До этого он дважды возглавлял французское правительство, а также неоднократно избирался мэром Парижа.

В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа признал Ширака виновным в растрате общественных средств и злоупотреблении доверием на посту мэра Парижа.