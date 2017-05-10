Экс-премьер Франции готов присоединиться к партии Макрона на парламентских выборах

Вальс также призвал других своих сопартийцев последовать его примеру.

Вальс высказал желание вступить в партию Макрона и пойти с ней на парламентские выборы domhertz.com

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что он хочет присоединиться к партии новоизбранного президентаи пойти от нее на парламентские выборы в июне. Вальс также призвал своих бывших колег по Социалистической партии последовать своему примеру, подчеркивая схожесть многих программных пунктов у партий, пишет The New York Times

При этом бывший премьер отметил, что Социалистическая партия "мертва", а сейчас главным приоритетом является внушительное большинство у Макрона в парламенте.

Тем временемголосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Подробнее о результатах французских президентских выборов читайте в статье Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".