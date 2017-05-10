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Экс-премьер Франции готов присоединиться к партии Макрона на парламентских выборах

10 мая в 12:44

Вальс также призвал других своих сопартийцев последовать его примеру.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс
Вальс высказал желание вступить в партию Макрона и пойти с ней на парламентские выборы
domhertz.com
Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что он хочет присоединиться к партии новоизбранного президента Эммануэля Макрона и пойти от нее на парламентские выборы в июне. Вальс также призвал своих бывших колег по Социалистической партии последовать своему примеру, подчеркивая схожесть многих программных пунктов у партий, пишет The New York Times.

При этом бывший премьер отметил, что Социалистическая партия "мертва", а сейчас главным приоритетом является внушительное большинство у Макрона в парламенте.

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Тем временем Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Подробнее о результатах французских президентских выборов читайте в статье Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия Франция президент Макрон выборы
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