Экс-премьер Франции готов присоединиться к партии Макрона на парламентских выборах

Вальс также призвал других своих сопартийцев последовать его примеру.
При этом бывший премьер отметил, что Социалистическая партия "мертва", а сейчас главным приоритетом является внушительное большинство у Макрона в парламенте.Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.
Подробнее о результатах французских президентских выборов читайте в статье Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA