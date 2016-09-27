Экс-премьер Австралии призвал Россию признать причастность к сбитию самолета рейса МН17

Россия последовательно отвергает утверждения, что боевики сбили самолет.

Тони Эббот не видит личной вины Путина, но призвал Россию признать свою вину heraldsun.com.au

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт призывает Россию признать причастность к сбитию самолета рейса MH17 Malaysia Airlines на фоне новых доказательств, сообщило австралийское издание News.com.au.

"Я убежден, что чем раньше Россия признает свое участие во всем этом и предложит компенсацию семьям жертв, тем лучше", - подчеркнул Эбботт.

Также он сказал, что не возлагает вину за катастрофу лично на Владимира Путина, но заявил, что президент РФ несет большую ответственность.

Также в издании сообщили, что в России утверждают, что ракету, которая попала в самолет Malaysia Airlines, запустили из-за пределов контролируемой пророссийскими боевиками территории. Но Тони Эбботт отверг эту информацию.

В свою очередь Россия последовательно отвергает утверждения, что боевики сбили самолет.

Сообщалось, что в Bellingcat назвали имена вероятно причастных к трагедии MH17. Авторы исследования утверждают, что "Буком", из которого сбили самолет, скорее всего, управляли военнослужащие 2-го батальона 53-й зенитно-ракетной бригады армии РФ. Bellingcat отмечает, что в состав стандартного экипажа "Бука" входят два человека - оператор установки и водитель, а также двое офицеров - сержант и лейтенант. При этом решение о запуске ракеты принимает лейтенант. В свою очередь, в минобороны РФ ответили на отчет Bellingcat и отрицают причастность российских военных к трагедии MH17.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.