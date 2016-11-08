Экс-посол США спрогнозировал дискуссии по поставкам оружия Украине в случае победы Клинтон

Макфол призвал Кремль в одностороннем порядке пойти на деэксалацию конфликта в Донбассе.

Макфол рассказал, что будет делать Клинтон на посту президента США instagram/hillaryclinton

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол считает, что в случае победына выборах президента США в Белом доме будут активно обсуждать вопрос предоставления Украине летальных вооружений.

В то же время, окончательное решение спрогнозировать сложно, заявил дипломат в интервью российскому "Интерфаксу", опубликованному в понедельник, 7 ноября.

Макфол напомнил, что это вопрос неоднократно поднимался в администрации Барака Обамы, но, в конце концов, президент посчитал этот шаг излишне провокационным.

Поэтому дипломат призвал Москву в одностороннем порядке пойти на деэскалацию конфликта в Донбассе, если Кремль не хочет усиления военной поддержки Украины со стороны США.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Как заявил министр обороны США Эштон Картер, Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.

По словам главы Пентагона, данный вопрос "находится в рассмотрении" и решение будет зависеть "от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения".

Вопрос о предоставлении Украине летального оружия рассматривается в США после начала российской агрессии в 2014 году. Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутствия "политического решения Белого дома.