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Экс-посол США назвал имена потенциальных госсекретаря и главы Пентагона после победы Трампа

9 ноября в 19:56

В Республиканской партии уже обсуждают кандидатуры руководителей ключевых ведомств.

Трамп сторонники
После победы Трампа Госдепартамент и Пентагон могут возглавить консервативные республиканцы
После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США  Государственный департамент могут возглавить бывший спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич или сенатор от Теннесси Боб Коркер, а министром обороны, вероятно, станет младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Их кандидатуры уже обсуждает руководство республиканской партии, сообщил бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивне Пайфер в комментарии изданию "Новое время" в среду, 9 ноября.

"Все они консерваторы, в принципе, поддерживают линию американской политики в отношении Европы, проводимую вот уже 70 лет", – подчеркнул дипломат.

В данный момент внешнеполитическое и оборонное ведомства США возглавляют соответственно Джон Керри и Эштон Картер.

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Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.

По материалам: Новое время
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Тэги Трамп США выборы Пайфер Госдепартамент Пентагон
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