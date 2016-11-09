Экс-посол США назвал имена потенциальных госсекретаря и главы Пентагона после победы Трампа

В Республиканской партии уже обсуждают кандидатуры руководителей ключевых ведомств.

После победы Трампа Госдепартамент и Пентагон могут возглавить консервативные республиканцы

Послена выборах президента США Государственный департамент могут возглавить бывший спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич или сенатор от Теннесси Боб Коркер, а министром обороны, вероятно, станет младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Их кандидатуры уже обсуждает руководство республиканской партии, сообщил бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивне Пайфер в комментарии изданию "Новое время" в среду, 9 ноября.

"Все они консерваторы, в принципе, поддерживают линию американской политики в отношении Европы, проводимую вот уже 70 лет", – подчеркнул дипломат.

В данный момент внешнеполитическое и оборонное ведомства США возглавляют соответственно Джон Керри и Эштон Картер.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.