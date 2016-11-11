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Экс-послу США запретили въезд в Россию

11 ноября в 20:13

Дипломат считает, что Москва его не пускает из-за близости к окружению президента Обамы. 

Майкл МакФол
Макфол теперь в России персона нон-грата
komikz.ru

Бывший посол США в России Майкл Макфолл заявил, что ему запретили въезд на территорию России. 

"Мне было сказано, что я попал под санкции из-за своей тесной связи с президентом США Бараком Обамой", - заявил Макфол в своем Twitter, передает "Радио Свобода"

Вместе с тем, в российском МИДе подтвердили, что дипломат внесен в санкционный список, однако не за "близость к окружению Обамы", а за "участие в разрушении двусторонних отношений" между двумя странами. 

Майкл Макфол занимал должность посла США в России с января 2012 по февраль 2014 года.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Путин выразил надежду на совместную работу по "выведению российско-американских отношений из кризисного состояния", а также на сотрудничество РФ и США в решении актуальных вопросов международной политики и безопасности.

По материалам: Радио Свобода
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