Экс-охранник Путина избран губернатором Тульской области

В лучших "традициях" Кремля: высокие должности достаются охранникам президента РФ.

Новоизбранный действующий губернатор Тульской области долгое время был в охране Путина Сайт президента России

На выборах губернатора Тульской области России по итогам обработки всех протоколов избирательных комиссий победил действующий руководитель региона Алексей Дюмин. Он получил 84% голосов.

Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора в феврале 2016 года.

Ранее он долгое время служил в личной охране президента Владимира Путина, а впоследствии занимал должность первого заместителя главкома Сухопутных войск и непродолжительное время был заместителем министра обороны России.

Российские СМИ предполагают, что Путин якобы обратил внимание на руководящие качества Алексея Дюмина после крымской операции в марте 2014 года, когда на остров были введены спецподразделения российской армии без опознавательных знаков.

Ранее политический обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор писал, что Путин раздает охранникам высокие должности из-за страха перед протестами в регионах. Обозреватель уточняет, что Еще в декабре звучали предположения, что Путин назначает на высокие должности своих проверенных охранников для того, чтобы пристально следить за общественными настроениями в регионах.