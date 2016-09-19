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Экс-охранник Путина избран губернатором Тульской области

19 сентября в 15:16

В лучших "традициях" Кремля: высокие должности достаются охранникам президента РФ.

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Новоизбранный действующий губернатор Тульской области долгое время был в охране Путина
Сайт президента России
На выборах губернатора Тульской области России по итогам обработки всех протоколов избирательных комиссий победил действующий руководитель региона Алексей Дюмин. Он получил 84% голосов. 

Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора в феврале 2016 года.

Ранее он долгое время служил в личной охране президента Владимира Путина, а впоследствии занимал должность первого заместителя главкома Сухопутных войск и непродолжительное время был заместителем министра обороны России. 

Российские СМИ предполагают, что Путин якобы обратил внимание на руководящие качества Алексея Дюмина после крымской операции в марте 2014 года, когда на остров были введены спецподразделения российской армии без опознавательных знаков. 

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Ранее политический обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор писал, что Путин раздает охранникам высокие должности из-за страха перед протестами в регионах. Обозреватель уточняет, что Еще в декабре звучали предположения, что Путин назначает на высокие должности своих проверенных охранников для того, чтобы пристально следить за общественными настроениями в регионах.

По материалам: BBC Україна
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Тэги Путин Россия Крым
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