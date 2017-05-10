Экс-кандидат в президенты Франции заявил о создании нового политического движения

Амон решил создать новое левое движение.

Бенуа Амон заявил о создании нового политического движения, чем еще больше пошатнул позиции социалистов Facebook/Benoît Hamon

Бывший кандидат в президенты Франции от Социалистов Бенуа Амон заявил о создании нового политического движения. Амон призвал всех левыхк его движению, чтобы перезапустить "левых" в стране, пишет The Local

Амон, который занял пятое место на выборах с результатом в 6,36%, анонсировал запуск партии на первое июля, после парламентских выборов. Ожидается, что Социалисты разгромно проиграют на парламентских выборах и получат незначительное количество мест в парламенте.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что он хочети пойти от нее на парламентские выборы в июне. Вальс также призвал своих бывших коллег по Социалистической партии последовать своему примеру, подчеркивая схожесть многих программных пунктов у партий.