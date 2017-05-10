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Экс-кандидат в президенты Франции заявил о создании нового политического движения

10 мая в 16:26

Амон решил создать новое левое движение.

Бэнуа Амон
Бенуа Амон заявил о создании нового политического движения, чем еще больше пошатнул позиции социалистов
Facebook/Benoît Hamon
Бывший кандидат в президенты Франции от Социалистов Бенуа Амон заявил о создании нового политического движения. Амон призвал всех левых присоединиться к его движению, чтобы перезапустить "левых" в стране, пишет The Local.

Амон, который занял пятое место на выборах с результатом в 6,36%, анонсировал запуск партии на первое июля, после парламентских выборов. Ожидается, что Социалисты разгромно проиграют на парламентских выборах и получат незначительное количество мест в парламенте.

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Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что он хочет присоединиться к партии новоизбранного президента Эммануэля Макрона и пойти от нее на парламентские выборы в июне. Вальс также призвал своих бывших коллег по Социалистической партии последовать своему примеру, подчеркивая схожесть многих программных пунктов у партий.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия выборы парламент Амон Франция
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