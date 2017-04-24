Экс-глава ПАСЕ рассказала о перевороте в организации из-за нежелания противодействовать коррупции

Анн Брассер заявила, что в марте руководители ПАСЕ заблокировали меры по противодействию коррупции в организации.

Руководство ПАСЕ заблокировало меры по противодействию коррупции среди своих депутатов assembly.coe.int

Бывшая президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер во время обсуждениязаявила про институционный переворот в руководстве организации в марте этого года. По словам Брассер, руководство ПАСЕ проводило закрытую встречу, на которой отказалось от предложений создать специальный орган для противодействия коррупции, сообщает " Европейская правда ".

Экс-президент сказала, что во время встречи было предложено создать внешний орган по оценке действий депутатов, который мог бы противодействовать политической коррупции внутри организации. Однако руководители ПАСЕ отказались от этого, не обсудив это с широким кругом людей. При этом, во время заседания президентского комитета, его члены попросили генсека ПАСЕ покинуть комнату, хотя он является членом комитета.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официальноза его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.