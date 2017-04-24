Экс-глава ПАСЕ рассказала о перевороте в организации из-за нежелания противодействовать коррупции

Анн Брассер заявила, что в марте руководители ПАСЕ заблокировали меры по противодействию коррупции в организации.
Экс-президент сказала, что во время встречи было предложено создать внешний орган по оценке действий депутатов, который мог бы противодействовать политической коррупции внутри организации. Однако руководители ПАСЕ отказались от этого, не обсудив это с широким кругом людей. При этом, во время заседания президентского комитета, его члены попросили генсека ПАСЕ покинуть комнату, хотя он является членом комитета.
Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.
Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.Европейская правда