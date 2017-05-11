Экс-глава ФБР перед своим увольнением хотел расширить расследование против России – Reuters

ФБР просило расширить команду, которая занимается этим расследованием.

ФБР хотели расширить расследование по связям команды Трампа с Россией securityaffairs.co

Незадолго доФедерального Бюро расследований Джеймса Коми, ФБР хотело расширить расследование по связям команды американского президента с Россией. Бюро обращалось к Министерству юстиции с просьбой выделить больше ресурсов и расширить команду по этому делу, сообщает Reuters , ссылаясь на свои источники в ФБР.

Источник также отмечает, что Коми обращался к сенаторам, после их решения запустить свое собственное расследование по делу связей команды Дональда Трампа с Россией. В Министерстве не хотят подтверждать эту информацию, называя ее неправдивой.

Напомним, на открытом слушаниисвязи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, чтов работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.