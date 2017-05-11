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Экс-глава ФБР перед своим увольнением хотел расширить расследование против России – Reuters

11 мая в 08:56

ФБР просило расширить команду, которая занимается этим расследованием.

ФБР
ФБР хотели расширить расследование по связям команды Трампа с Россией
securityaffairs.co
Незадолго до увольнения главы Федерального Бюро расследований Джеймса Коми, ФБР хотело расширить расследование по связям команды американского президента с Россией. Бюро обращалось к Министерству юстиции с просьбой выделить больше ресурсов и расширить команду по этому делу, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в ФБР.

Источник также отмечает, что Коми обращался к сенаторам, после их решения запустить свое собственное расследование по делу связей команды Дональда Трампа с Россией. В Министерстве не хотят подтверждать эту информацию, называя ее неправдивой.

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Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: ZN.UA
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