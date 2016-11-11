Экономические потери от "арабской весны" превысили 600 миллиардов долларов – ООН

Оценка проводилась на основании экономических прогнозов арабских стран, сделанных до 2011 года.
Для подсчетов были использованы прогнозы экономического роста арабских стран, сделанные до 2011 года. Это первая оценка ущерба, подсчитанная авторитетной международной организацией.
Также учитывались и косвенные факторы: ситуация с беженцами, сокращение денежных переводов на родину от трудовых мигрантов, спад в туристическом бизнесе.
Авторы доклада также отметили, что пришедшие к власти на волне протестов новые правительства так и не смогли решить проблемы, которые послужили причинами "арабской весны".
Напомним, 17 декабря 2010 года в Тунисе начались события, за которыми закрепилось название "арабская весна". Серия революционных протестов прокотилась осенью 2010 года в Сирии и Тунисе, а затем в 2011 году беспорядки распространились на Египет, Ливию, Йемен. В общей сложности волнения затронули 22 страны-участницы Лиги арабских государств.
Толчком к началу массовых выступлений послужило публичное самосожжение уличного торговца фруктов и овощей в Сиди-Бузид (вилайет Сиди-Бу-Зид) Мохаммеда Буазизи.Русская служба Би-би-си