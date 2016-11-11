Экономические потери от "арабской весны" превысили 600 миллиардов долларов – ООН

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Оценка проводилась на основании экономических прогнозов арабских стран, сделанных до 2011 года.

В ООН подсчитали потери от "арабской весны"

Потерянный экономический рост стран Ближнего Востока от так называемой "арабской весны" составил 6% ВВП региона в 2011 – 2015 годах или 614 млрд долларов, сказано в отчете Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, сообщает Русская служба ВВС. В частности, только экономические потери Сирии оцениваются в 259 млрд долларов с 2011 года.

Для подсчетов были использованы прогнозы экономического роста арабских стран, сделанные до 2011 года. Это первая оценка ущерба, подсчитанная авторитетной международной организацией.

Также учитывались и косвенные факторы: ситуация с беженцами, сокращение денежных переводов на родину от трудовых мигрантов, спад в туристическом бизнесе.

Авторы доклада также отметили, что пришедшие к власти на волне протестов новые правительства так и не смогли решить проблемы, которые послужили причинами "арабской весны".

Напомним, 17 декабря 2010 года в Тунисе начались события, за которыми закрепилось название "арабская весна". Серия революционных протестов прокотилась осенью 2010 года в Сирии и Тунисе, а затем в 2011 году беспорядки распространились на Египет, Ливию, Йемен. В общей сложности волнения затронули 22 страны-участницы Лиги арабских государств.

Толчком к началу массовых выступлений послужило публичное самосожжение уличного торговца фруктов и овощей в Сиди-Бузид (вилайет Сиди-Бу-Зид) Мохаммеда Буазизи.