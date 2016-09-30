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Египет отдаст Саудовской Аравии два острова в Красном море

30 сентября в 09:08

Суд разблокировал передачу спорных островов  Тиран и Санафир

острова
Египет отдаст два острова в Красном море
wikipedia
В Египте суд разблокировал передачу двух спорных островов Саудовской Аравии, сообщает ABCNews, пишет РБК-Украина.

Решение суда принято по апелляции правительства Египта.

Таким образом отменено июньское другое решение суда - об аннулировании соглашения о морской границе, заключенного в апреле 2016 с королем Саудовской Аравии.

Острова Тиран и Санафир, которые находятся в Красном моря неподалеку от курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове, попадают в территориальные воды Саудовской Аравии и будут переданы этой стране. 

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Соглашение передаче островов вызвало масштабные акции протеста еще во время каденции президента Египта Абдель-Фаттаха аль-Сисси, который был избран в 2014 году. Во время протестов были арестованы сотни демонстрантов, но большинство из них уже выпустили.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги острова Египет суд Аравия
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