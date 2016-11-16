Единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" отправят на ремонт

Крейсер отремонтируют после возвращения из Сирии.

Вопрос дальнейшей эксплуатации авианосца находится в компетенции Минобороны и главкомата ВМФ РФ Кадр/YouTube

Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который стал предметом насмешек в социальных сетях, пройдет ремонт и модернизацию в 2018 году после возвращения из Сирии.



"Мы рассчитываем, что в 2018 году после возвращения корабля с боевой службы центр судостроения "Звездочка" приступит к ремонту с модернизацией авианосца "Адмирал Кузнецов", - сказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев, передает "РИА Новости".



Он добавил, что вопрос дальнейшей эксплуатации авианосца находится в компетенции Минобороны и главкомата ВМФ РФ.

Так, в ходе первой боевой службы еще зимой 1995 - весной 1996 года из-за неудовлетворительного состояния главной энергетической установки авианосец несколько раз терял ход и не мог развивать полную скорость.

Многочисленные ремонты - в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 годах - не могли исправить ситуацию в основном из-за недостаточного финансирования, которого не хватало на проведение всех необходимых работ.

Ранее сообщалось, что потерпел крушение один из самолетов крыла палубной авиации "Адмирала Кузнецова" – истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться, на борт судна его вернул спасательный вертолет.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Поход эскадры ВМФ РФ сопровождался рядом сложностей. Так, 26 октября Испания заявила, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей в порту Сеута, которое вызвало волну критики ее партнеров по НАТО.