Единственный американец в космосе уже проголосовал на выборах президента США

Астронавт Шейн Кимброу - единственный гражданин США, который в данный момент находится вне Земли.

Американец смог проголосовать из космоса twitter.com/Scott Kelly

Астронавт NASA Шейн Кимброу – единственный гражданин США, который в данный момент находится вне планеты - проголосовал на выборах американского президента из космоса.

Как сообщает NASA, Кимброу проголосовал на борту Международной космической станции.

Американским астронавтам голосовать на орбите разрешили почти 20 лет назад специальным законом штата Техас. Первым американским астронавтом, проголосовавшим на МКС в 1997 году стал Девид Вольф.

Как сообщалось, хотя выборы президента США официально и назначены на 8 ноября, американцы имеют право голосовать досрочно. Этим уже воспользовались 43 млн человек.