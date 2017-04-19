Джорджа Буша-старшего госпитализировали



Госпитализация была превентивной, но ее причины не называются.

92-летний Буш-старший снова попал в больницу

В Соединенных штатах Америки госпитализировали 41-го президента страны Джорджа Герберта Уокера Буша ( Джорджа Буша-старшего ).

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш был госпитализирован", - сообщил в своем Twitter телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Джима Макграта.

JUST IN: President George H.W. Bush has been hospitalized, spokesman Jim McGrath confirms — NBC News (@NBCNews) 18 квітня 2017 р.

MORE: Bush's spokesman says the hospitalization was precautionary: "He is okay, he is going to be great." — NBC News (@NBCNews) 18 квітня 2017 р.

Пока о причинах госпитализации ничего не сообщается, кроме того, что она была превентивной и с Бушем-старшем все в порядке.

Как сообщалось, в январе Буш-старший также был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона, в связи с чем не поехал на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.

92-летний Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших президентов Соединенных штатов.