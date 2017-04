Джорджа Буша-старшего госпитализировали

В Соединенных штатах Америки госпитализировали 41-го президента страны Джорджа Герберта Уокера Буша ( Джорджа Буша-старшего ).

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш был госпитализирован", - сообщил в своем Twitter телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Джима Макграта.

JUST IN: President George H.W. Bush has been hospitalized, spokesman Jim McGrath confirms

MORE: Bush's spokesman says the hospitalization was precautionary: "He is okay, he is going to be great."