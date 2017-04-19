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Джорджа Буша-старшего госпитализировали

19 апреля в 02:34


Госпитализация была превентивной, но ее причины не называются.

Джордж Буш- старший
92-летний Буш-старший снова попал в больницу
В Соединенных штатах Америки госпитализировали 41-го президента страны Джорджа Герберта Уокера Буша (Джорджа Буша-старшего).

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш был госпитализирован", - сообщил в своем Twitter телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Джима Макграта.

Пока о причинах госпитализации ничего не сообщается, кроме того, что она была превентивной и с Бушем-старшем все в порядке.

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Как сообщалось, в январе Буш-старший также был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона, в связи с чем не поехал на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.

92-летний Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших президентов Соединенных штатов. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги госпиталь президент США клиника Буш
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