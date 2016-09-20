Джордж Буш-старший может проголосовать за Хиллари Клинтон – CNN

Об этом рассказала племянница президента Джона Кеннеди.

Один из самых влиятельных республиканцев Джордж Буш-старший собирается поддержать кандидата-демократа на выборах. Flickr/Joe Pemberton

Бывший президент США от Республиканской партии Джордж Буш-старший может занять неожиданную позицию на выборах президента и поддержать кандидата-демократа

Об этом, как сообщает CNN, написала на своей странице в Facebook Кейтлин Кеннеди Таунсенд – дочь Роберта Кеннеди и племянница известного американского президента от Демократической партии.

На своей странице она разместила фото вместе с Бушем-старшим и написала: "Президент сказал мне, что будет голосовать за Хиллари!". В это же время, пресс-секретарь Буша не подтвердил, но и не опроверг не утверждение. Он подчеркнул, что президент Буш будет голосовать как обычный гражданин США через 50 дней. И его выбор – личное дело.

CNN напоминает, что с тех пор как губернатор Флориды Джеб Буш вышел из предвыборной гонки, его семья хранила молчание на протяжении всей кампании. Хотя сам Джеб Буш часто осуждал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и заявлял, что не будет его поддерживать и голосовать за миллиардера на выборах. Но прямо о намерении голосовать за Клинтон он тоже не говорил.

Ранее сообщалось, что опрос CNN показал преимущество Трампа над Клинтон в президентской гонке на 2%. При этом большинство опрошенных (59%) уверены, что на выборах победит Клинтон, и лишь 34% считают, что более высокие шансы на победу имеет Трамп.

Напомним, что по данным опроса, проведенного с 26 августа по 1 сентября международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters, Трамп также опережает Клинтон. Поддержку Трампу на ближайших выборах выборах выразили 40% опрошенных, а Клинтон – 39%.