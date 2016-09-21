Джонсон Лаврову: Слишком рано говорить о нормализации дипотношений между РФ и Великобританией

Министр иностранных дел Великобритании на встрече со своим российским коллегой обсудили ситуацию в Сирии и Украине.
При этом, Лавров подчеркнул необходимость в совместной работе для разрешения конфликта в Сирии.
Согласно сообщению, в разговоре с Лавровым Джонсон также затронул вопрос ситуации в Украине, где продолжаются нарушения Минских соглашений, и подчеркнул необходимость устойчивого прекращения огня в Восточной Украине.
"Министр иностранных дел (Великобритании – ред.) сказал, что абсолютно очевидно, если разногласия продолжаются, то слишком рано говорить о нормализации дипломатических отношений, и это правильно, что обе страны продолжают обсуждать важные глобальные проблемы", - сказал Джонсон.
Как ранее писало британское издание The Times, премьер-министр Тереза Мэй отвергла попытку президента Владимира Путина перезагрузить отношения между Россией и Великобританией, дав ему четко понять, что вести дела "как обычно" больше нет возможности.
Путин рассчитывал использовать 30-минутную первую встречу с новым премьером Великобритании для того, чтобы договориться о лучших торговых отношениях между странами. Впоследствии стороны назвали разговор "формальным и откровенным".ZN.UA