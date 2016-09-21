Джонсон Лаврову: Слишком рано говорить о нормализации дипотношений между РФ и Великобританией

Министр иностранных дел Великобритании на встрече со своим российским коллегой обсудили ситуацию в Сирии и Украине.

Джонсон прямо сказал Лавров о перспективах налаживания отношений Москвы и Лондона сайт правительства Великобритании

Глава британского МИД Борис Джонсон с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Сирии, в частности, нападение на гуманитарный конвой, говорится на сайте британского правительства.

При этом, Лавров подчеркнул необходимость в совместной работе для разрешения конфликта в Сирии.

Согласно сообщению, в разговоре с Лавровым Джонсон также затронул вопрос ситуации в Украине, где продолжаются нарушения Минских соглашений, и подчеркнул необходимость устойчивого прекращения огня в Восточной Украине.

"Министр иностранных дел (Великобритании – ред.) сказал, что абсолютно очевидно, если разногласия продолжаются, то слишком рано говорить о нормализации дипломатических отношений, и это правильно, что обе страны продолжают обсуждать важные глобальные проблемы", - сказал Джонсон.

Как ранее писало британское издание The Times, премьер-министр Тереза Мэй отвергла попытку президента Владимира Путина перезагрузить отношения между Россией и Великобританией, дав ему четко понять, что вести дела "как обычно" больше нет возможности.

Путин рассчитывал использовать 30-минутную первую встречу с новым премьером Великобритании для того, чтобы договориться о лучших торговых отношениях между странами. Впоследствии стороны назвали разговор "формальным и откровенным".