Джо Байден не исключил возможности своего выдвижения в президенты США в 2020 году

Вице-президент США заявил о таком решении на встрече с небольшим кругом журналистов.

Байден не прочь стать президентом США Facebook/Joe Biden

Вице-президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности своего выдвижения на пост президента США в 2020 году.

"Я выдвинусь в 2020 году. На пост президента", - заявил вице-президент в администрации Барака Обамы на встрече с небольшим кругом журналистов. "Я не обещаю, что не выдвинусь. Я ничего не обещаю, потому что давно знаю - судьба порой вмешивается в наши дела самым странным образом", - пояснил Байден.

Джо Байден вступил в должность вице-президента США в 2009 году, после того как победил в выборах в паре с кандидатом в от Демократической партии Бараком Обамой.

С 1973 года Байден занимал пост сенатора от штата Делавэр. Дважды - в 1988 и 2008 годах - он пытался стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США, но оба раза снимал свою кандидатуру.

Сообщалось, что Джозеф Байден намерен посетить Украину до конца года. 16 ноября презиент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора обсудили сотрудничество между странами и вопросы региональной безопасности в контексте результатов выборов в США. Особое внимание собеседеники уделили вопросам поддержки украинских реформ Вашингтоном.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".