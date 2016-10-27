Джастин Трюдо не едет в Брюссель - саммит ЕС-Канада по ЗСТ отменен

Решение связано с невозможностью подписать торговое соглашение.

Представители бельгийского правительства вместе с региональными политиками планируют начать новый раунд переговоров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не едет в Брюссель, поскольку соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA), которую он должен был подписать, еще не готово, сообщил представитель министерства международной торговли Канады.

"Канада, как и раньше, готова подписать эту важную сделку, когда Европа будет к этому готова", - сказал он.

Отказ от поездки связан с тем, что в Бельгии в очередной раз отложили ратификацию торгового соглашения. Представители бельгийского правительства вместе с региональными политиками планируют начать новый раунд переговоров по урегулированию спора вокруг CETA утром в четверг, 27 октября.

Напомним, для подписания соглашения о ЗСТ необходима поддержка всех государств-членов ЕС. Но согласие правительства Бельгии возможно только после одобрения сделки всеми регионами страны.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой длились пять лет. Остальные 27 стран-участниц блока были готовы его подписать, пока региональный парламент Валлонии не решил, что документ "противоречит" интересам региона.

Ранее издание Financial Times писало, что ЕС пытается спасти соглашение о свободной торговле с Канадой. Ведь европейский блок просто не может позволить себе еще один провал во внешней экономической политике. Соглашение о создании зоны свободной торговли и инвестиций с США заблокировано, а уже подписанный и почти полностью ратифицированный документ с Украиной тоже хромает из-за Нидерландов. И провал договоренностей с Канадой станет очередным ударом по доверию к ЕС как торговому партнеру.

А издание Wall Street Journal писало, что Нидерланды подготовили требования к ЕС относительно ассоциации с Украиной. Одно из ключевых требований - подтвердить, что ассоциация не станет первым шагом Киева к членству в европейском блоке.