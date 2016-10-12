Две большие группы в ПАСЕ против возвращения России

Делегаты в ассамблее напомнили, почему российским представителям запретили участвовать в заседаниях.

ЕНП и консерваторы в ПАСЕ не хотят, чтобы российские делегаты вернулись. Facebook/Георгий Логвинский

Группа Европейской народной партии ввыступила против возвращения России в асемблею, пояснив, что не собирается поступаться своими принципами.

Об этом "Европейской правде" сказал немецкий депутат Аксель Фишер, который представляет группу.

"Так, сейчас активно идет дискуссия, нам говорят, что Россия должна вернуться в этот зал. Но наша группа говорит "нет". Это – дом демократии, у нас есть правила и принципы демократии. Мы не должны изменять их под конкретную страну – или Россия, или Турция, или любая другая", - сказал немецкий политик.

В это же время, британский представитель Пол Скалли рассказал, что такую же позицию заняла группа консерваторов в ПАСЕ.

"Да, диалог с Россией был бы полезен, но мы должны помнить, почему Россия покинула ассамблею. Мы сейчас не можем допустить, что Россия вновь присоединится к этому залу", - пояснил он.

Напомним, что в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Чвесные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.

Тем временем Украина требует отставки президента ПАСЕ, который симпатизирует Кремлю. Юридически запустить процедуру смены президента будет возможно только в январе, во время открытия очередной сессии, когда будут подтверждаться полномочия руководства ассамблеи. По существующей традиции, ПАСЕ избирает нового президента каждые два года.