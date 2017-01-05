Два теракта в Багдаде убили почти полтора десятка человек

ИГИЛ взяло на себя ответственность за один из терактов.

Два взрыва прогремели в столице Ирака

В результате двух отдельных взрывов в столице Ирака Багдаде погибли не менее 14 человек и еще 15 получили ранения.

Первый взрыв прогремел в преимущественно шиитском районе Аль-Обейди на востоке города недалеко от рынка и мечети - взорвалось авто, в котором находилась взрывчатка. В результате этого погибли не менее шесть человек и были ранены еще 15. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", передает "Радіо Свобода".

Другой взрыв произошел у блокпоста в районе Баб-аль-Моазам в центральной части Багдада. Там погибли восемь человек. За это нападение ответственность еще никто на себя не взял.

Ранее сообщалось, что полицейские и медицинские работники больниц Багдада отмечают увеличение количества пострадавших в теракте, который произошел в понедельник, 2 января. 35 человек погибло, 61 получил ранения.

Взрыв произошел в пригороде столицы Ирака Мадинат-эс-Садр на одной из самых оживленных площадей. Среди пострадавших много рабочих, которые в момент здыйснення теракта находились на перекрестке Садр-Сити, шиитского района на северо-востоке Багдада. Также сообщается о трех погибших полицейских.