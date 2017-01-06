Дутерте разрешил российским кораблям швартоваться на Филиппинах "в любое время"

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Одиозный филиппинский лидер надеется, что его страну будет защищать российский флот.

Дутерте ожидает от Кремля поддержки и защиты сайт Кремля

Президент Филиппинвыразил надежду на то, что Россия станет "союзником и защитником" его страны, а также предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое удобное время.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление филиппинский лидер сделал в ходе посещения одого из двух российских кораблей, зашедших в порт Манилы.

Отмечается, что за день до этого российский посол на Филиппинах заявил, что Москва готова поставлять Филиппинам сложные системы вооружений и оказывать поддержку, чтобы выстроить более близкие отношения.

"Мы приветствуем наших российских друзей. Можете пришвартоваться здесь в любое время для чего угодно: для пополнения припасов или, возможно, как наш союзник, чтобы защитить нас", - заявил он на встрече с главой российской флотилии Эдуардом Михайловым.

В сентябре Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал США вывести свои войска с баз на юге страны, поскольку присутствие американских военных может помешать борьбе с исламскими террористами.

В ноябре политик заявил, что считает своим кумиром президента РФ Владимира Путина.

Напомним, президент Филиппин ранее использовал ненормативную лексику в адрес Барака Обамы, когда говорил о том, что не позволит президенту США читать ему лекцию о правах человека. Таким образом Дутерте отреагировал на информацию о намерении Обамы в рамках Восточноазиатского саммита в Лаосе поднять вопрос о методах борьбы филиппинских властей с наркоторговлей, в результате которой только за два месяца погибли 2,4 тыс. человек.

Позже, Дутерте обозвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Попутно президент уточнил, что его неверно поняли, и ранее сказанные ним грубые слова в адрес Барака Обамы не были адресованы тому лично.