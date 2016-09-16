Дуда удивлен нежеланием России возвращать Польше обломки президентского Ту-154

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В вопросе расследования обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском Россия ведет себя как страна, которой есть что скрывать, заявил польский лидер.

Анджей Дуда озабочен неготовностью России вернуть Польше обломки ее президентского борта Сайт президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда считает, что неготовность российской стороны возвратить обломки президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, удивляет и вызывает самые разнообразные догадки не в пользу РФ.

"Меня удивляет тот факт, что Россия не хочет отдавать те обломки. Факт, что она не хочет возвращать те обломки, вызывает самые разнообразные догадки, что не идет на пользу России. В нормальных условиях кто-то, кому нечего скрывать, возвращает собственность другого государства", – цитирует "Польське радіо" заявление президента на пресс-конференции 16 сентября.

По его словам, несмотря на то, что разбившийся самолет был произведен в РФ, он является собственностью Польской Республики.

"Польша купила тот самолет. Обломки являются нашей собственностью. Возникает главный вопрос, почему Россия не хочет возвращать эту собственность?", – задался вопросом польский лидер.

В свою очередь, министр иностранных дел польской республики Витольд Ващиковский указал на то, что вопросе возвращения обломков президентского борта польская сторона оказалась "заложницей" ошибок, допущенных предыдущей властью.

"Те обломки можно было вернуть, если бы предыдущая власть после катастрофы приняла бы иные решения, начала активное сотрудничество с Россией в расследовании, приняла бы решение о проведении расследования, опираясь на прочие юридические инструменты, обратилась бы в международные организации и к государствам - нашим союзникам за помощью", – подчеркнул он.

Накануне, 15 сентября, глава польской подкомиссии по расследованию авиакатастрофы президентского борта под Смоленском Вацлав Берчинский заявил, что российская сторона манипулировала отдельными данными, которые касаются обстоятельств трагедии.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.