Друзья по КГБ стоят между Путиным и абсолютной властью – Atlantic Council

Российский президент может оказаться не таким непобедимым, как кажется.

Друзья по КГБ стали мешать Путину. kremlin.ru

Властьвсеобъемлющая. 18 сентября его партия "Единая Россия" получила большинство в Госдуме и получила возможность менять конституцию РФ. Во внешней политике, похоже, ему удается обвести вокруг пальца Запад в споре из-за Украины и Сирии.

Однако, несмотря на все это, не стоит переоценивать российскую "стабильность". Об этом в своей статье пишет эксперт The Atlantic Council Андрес Аслунд. Он напоминает, что уровень розничной торговли В России за прошлый год упал на 10%, а в этом году – еще на 5%. Стандарты жизни ухудшаются, правда протестов на горизонте не видно.

Но главный источник нестабильности кроется в конфликтах между российскими спецслужбами. Путин пытается изменить формат российских служб безопасности и государственного управления. Он хочет консолидировать власть в своих руках, однако старые генералы КГБ до сих пор доминируют в Совете безопасности и стоят у него на пути.

Став президентом в 2000 году, Путин был чрезвычайно лоялен к своим старым друзьям из советского КГБ и Санкт-Петербурга. Однако теперь все изменилось. Один за одним бывшие КГБисты теряют свои высокие должности. Российский журналист Евгений Киселев, который переехал в Украину, сравнил тенденцию в Москве с чистками Сталина в 1937 году: тех, кто знал Путина со времен его работы в Санкт-Петербурге или в советских спецслужбах и кто может смотреть на него на равных, устраняют.

Все началось в августе 2015 года, когда друг Путина и влиятельный глава РЖД Владимир Якунин потерял свою должность. В феврале был уволен глава государственного банка "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев, чье финучреждение финансировало подготовку к Олимпийским играм в Сочи. А этим летом Путин уволил одного из своих наиболее близких друзей – Виктора Иванова, который возглавлял Федеральную службу контроля за оборотом наркотиков. В августе работу потерял и глава администрации президента Сергей Иванов, который был близким советником Путина. Всех их заменили более молодые и более лояльные технократы из спецслужб. Похоже, российский президент теперь ценит исполнителей больше, чем советчиков.

Многих чиновников обвинили в коррумпированности, но это не означает, что в России началась антикоррупционная кампания. Ведь сам Путин и его друзья из санационного списка больше всего наживаются на взяточничестве. Жертвами стали чиновники и руководители государственных предприятий низкого звена.

С апреля российские спецслужбы начали подготовку к крупнейшей реорганизации со времен президента Бориса Ельцина, который полностью ликвидировал старое КГБ в 1991 году. Как сообщала газета "Коммерсантъ", теперь все российские спецслужбы будут объединены в одну Федеральную службу безопасности РФ, которая в целом напоминает советский КГБ. Другое российское издание сообщало о вероятности отмены института президента как такового. Зато может появиться некое "политбюро", а Путин станет его генеральным секретарем. Таким образом, ему не нужно будет устраивать показательные "перевыборы", чтобы продолжить свое правление.

Если в России кто-то и может выступить против этих намерений, то это Совет национальной безопасности РФ, который в сегодняшней системе больше всего напоминает советское "политбюро". В этом году Путин отправил на пенсию трех членов российского Совбеза, все они были бывшими агентами КГБ. Их места заняли главный политический советник Вячеслав Володин и новый глава администрации президента Антон Вайно. Путин также пытался сделать членом СНБО своего любимого охранника Виктора Золотова. Однако, через 6 дней его имя исчезло из перечня постоянных членов Совета без объяснений.

Сайт Кремля настаивает, что Золотов досихпор член организации, а сайт самого Совета утверждает обратное. Такое длительное противоречие между двумя правительственными ресурсами выглядит очень подозрительно, если вспомнить бюрократию Кремля. Аслунд заключает, что Путин ведет большое наступление, но он может оказаться не таким непобедимым, как кажется.

Ранее издание The American Interest писало, что в России продолжается незаметный военный переворот. ФСБ постепенно взяла под контроль все финансовые потоки и структуры безопасности в стране. Таким образом, она взяла под свой контроль значительное влияние и власть в России.

А аналитический центр European Council in Foreign Relations в своем отчете писал, что режим Путина может быть свергнут через год. По мнению экспертов, Россия приближается к краху политического режима из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента и его окружения, политической неопределенности, которая делает невозможным стратегическое планирование развития страны, милитаризация и обострение внутреннего конфликта между элитами.