Доверие жителей России к правительству и парламенту за год упало в два раза

Правительству РФ доверяют столько же граждан, сколько и религиозным организациям. Но втрое больше, чем банкам.

Медведев утратил доверие жителей России. Надеются на Путина и КГБ Единая Россия

За последний год довериеснизилось практически ко всем социальным институтам, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Как отмечают социологи, наиболее значимое снижение доверия отмечается к таким политическим институтам, как правительство (45% в 2015 году против 26% в 2016) году, Госдума (40% против 22%) и областные власти (38% против 23%), показатели доверия к которым вернулись даже к более низкому уровню, чем в "докрымский" 2013 год.

По данным опроса, доверие снизилось менее существенно к институтам, которым русские более всего доверяют: президент (74%), армия (60%), органы госбезопасности (46%) и церковь (43%).

Российским СМИ доверяют 27% граждан РФ, полиции 24%, судам – 22%, банкам – 15%.

Опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Заявленная погрешность выборки – 3,4%.

По данным опроса "Левада-центра", около 80% граждан РФ признали наличие экономического кризиса в своей стране. 25% жителей считают, что кризис будет "очень продолжительным", 21% респондентов полагает, что кризис продлится "не менее двух лет", 17% считают, что кризис будет длится "год или полтора", 32% не смогли дать конкретных ответов.