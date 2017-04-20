Допрос Туска в прокуратуре Польше длился девять часов

Глава Европейского Совета сказал, что в случае иска воспользуется своим иммунитетом.

Туск пришел на допрос «только из уважения в польскому государству» Facebook/Donald Tusk

Допрос главы Европейского Совета и бывшего премьер-министра Польшив окружной прокуратуре Варшавы длился девять часов. После допроса Туск еще раз повторил, что дело имеет политический характер и высказал недовольство, что ему не дали предоставить показания дистанционно из Брюсселя, сообщает Onet.pl.

Глава Европейского Совета напомнил, что у него есть иммунитет, и что для предоставления показаний он пришел, не прибегая к нему, исключительно из уважения к польскому государству. Однако Туск добавил, что воспользуется иммунитетом в случае иска против него.

Напомним, что переизбранного президента Европейского Совета Дональда Туска. Прокуратура сообщила, что повестка на допрос является обязательной, а сам Туск проходит свидетелем по делу против бывшего руководства военной контрразведки.

Расследование, по которому Туск выступит свидетелем, проводится против бывших руководителей военной контрразведки в период премьерства Туска. Представителей контрразведки обвиняют, в том числе, и в связях с Россией.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза лидеры стран-членов переизбрали поляка Дональда Туска президентом Совета ЕС.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Дональда Туска на повторный срок в качестве президента Европейского Совета. Меркель проигнорировала письмо польского премьер-министра Беаты Шидло отказаться от поддержки Туск.