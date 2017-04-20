Допрос Туска в прокуратуре Польше длился девять часов

Глава Европейского Совета сказал, что в случае иска воспользуется своим иммунитетом.
Глава Европейского Совета напомнил, что у него есть иммунитет, и что для предоставления показаний он пришел, не прибегая к нему, исключительно из уважения к польскому государству. Однако Туск добавил, что воспользуется иммунитетом в случае иска против него.вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы. Прокуратура сообщила, что повестка на допрос является обязательной, а сам Туск проходит свидетелем по делу против бывшего руководства военной контрразведки.
Расследование, по которому Туск выступит свидетелем, проводится против бывших руководителей военной контрразведки в период премьерства Туска. Представителей контрразведки обвиняют, в том числе, и в связях с Россией.
Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза лидеры стран-членов переизбрали поляка Дональда Туска президентом Совета ЕС.
Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Дональда Туска на повторный срок в качестве президента Европейского Совета. Меркель проигнорировала письмо польского премьер-министра Беаты Шидло отказаться от поддержки Туск.ZN.UA