Дональд Трамп выставил на продажу собственную виллу на Карибах

Имение миллиардера продается за 28 млн долларов.

На карибском острове Сен-Мартен продается вилла Le Château des Palmiers, принадлежащая президенту США Дональду Трампу. Имение занимает два гектара атлантического побережья. Основной дом включает в себя 11 спален, несколько ванных комнат, кухню, столовую, гостиную и спортзал. В интерьере преобладают дорогие материалы: шелк, мрамор, хрусталь, ценные породы дерева и даже золото. Также есть гостевой дом и бассейн, пишет Business Insider.

Дональд Трамп приобрел виллу в 2013 году, но в последнее время сдавал ее в аренду. Она до сих пор предлагается на сайтах недвижимости ценой от 6 тысяч долларов за ночь. По подсчетам риелторов, она приносила владельцу от 100 тысяч до 1 млн долларов прибыли ежегодно.

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