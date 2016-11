Дональд Трамп проголосовал на выборах и уехал с участка под разъяренные крики

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приехал на избирательный участок в школе на Манхэттене вместе с женой Меланией и дочерью Иванкой.

Прежде чем пойти голосовать, он дал несколько долларов маненькому мальчику за раскладкой с печеньем на участке. На вопрос, как продвигаются его дела в нескольких напряженных штатах, Трамп ответил: "Очень хорошо, все очень хорошо". Пока он голосовал, на участке были слышны недовольные крики. На вопрос, за кого он проголосовал, Трамп ответил: "Это очень непростой выбор".

Проголосовав, он не останавливался пообщаться с прессой. Республиканец уехал с участка под крики: "Уходи!".

Еще до того, как ехать голосовать, Трамп появился в эфире Fox News и сказал, что собирается голосовать за себя же.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец через изменение самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

