Дональд Трамп победил на выборах президента США

С небольшим отрывом республиканец одержал победу.
Он говорил, что ему безразлично, вступит ли наша страна в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркнул, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.
Тем временем, он очень положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Также Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. Кроме того, его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.
А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.ZN.UA