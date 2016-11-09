Дональд Трамп победил на выборах президента США

С небольшим отрывом республиканец одержал победу.

Трамп победил Клинтон. Yahoo!News

Кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США. Несмотря на все скандальные заявления о иммигрантах, мусульманах и женщинах, которые обидели многих американцев, он получил необходимые 270 электоральных голосов. На протяжении своей кампании Трамп сделал ряд скандальных заявлений в отношении Украины.

Он говорил, что ему безразлично, вступит ли наша страна в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркнул, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Тем временем, он очень положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Также Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. Кроме того, его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.