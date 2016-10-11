Дональд Трамп марионетка Путина – Washington Post

Российский президент точно знает, почему кандидат-республиканец постоянно защищает его агрессивную политику, а американские избиратели – нет.

Только Путин знает наверняка, почему американский миллиардер так ревностно оправдывает его преступления. Flickr/Johnny Cobra Romero

В минувшую пятницу, когда большинство американцев обсуждали последние разоблачения о, Разведывательное сообщество США сделало очень тревожное и беспрецедентное объявления: Россия пытается "вмешиваться в американский избирательный процесс", взламывая электронные системы политиков и организаций включительно с Демократической партией.

Это заявление верно встревожило кандидата-демократа Хиллари Клинтон, которая во время дебатов в воскресенье сказала, что "мы за всю историю нашей страны еще не были в такой ситуации, когда враг, иностранная сила так сильно старается повлиять на результат выборов".

А что же сказал господин Трамп? Он снова взял на себя роль адвоката президента России Владимира Путина. Об этом в редакционной статье пишет Washington Post.

"Она не знает, правда ли, что это русские на самом деле совершили взлом. Возможно никакого взлома вообще не было", - сказал кандидат-республиканец.

Издание отмечает, что Трамп получает специальные доклады разведки, поэтому он точно знал о всех доказательствах, что кибератака была проведена при поддержке Москвы. В результате были похищены конфиденциальные письма и другие записи американской Демократической партии.

"Почему же он до сих пор это отрицает? То, как Трамп защищает агрессивного соперника США и непрозрачность его мотивов – это один из наиболее тревожных аспектов его ядовитой кампании", - говорится в статье.

Эксперты разделились во мнениях относительно того, действительно ли Путин пытается помочь Трампу победить, о чем говорит Клинтон, или же он просто пытается подорвать целостность демократии США. Но утечка личных данных, следы которой ведут через сайт WikiLeaks в Россию, была нацелена против Клинтон. Момент, когда сайт публикует части похищенных данных, выбран идеально, чтобы нанести наибольший удар демократам. И это доказывает, что WikiLeaks "не поборник прозрачности, а политический агент Кремля".

Возможно, что Трамп действительно ничего об этом не знает, как он и утверждает. Но на протяжении всей своей кампании он оправдывал и защищал преступления, совершенные Путиным. Он отвергал все факты, что российский режим убил ряд журналистов, а также отрицал, что Россия якобы "не вторгалась" в Украину. Он постоянно настаивал, что Путин – "лучший лидер, чем Обама".

В воскресенье во время дебатов Трамп вновь озвучил ряд ложных заявлений о российской авантюре в Сирии, заявив в частности, что она нацелена против "Исламского государства", хотя российские бомбы чаще падают на голову сирийских оппозиционеров и мирных жителей. Затем он опроверг слова своего соратника и кандидата в вице-президенты Майка Пенса, который говорил, что "российские провокации должны столкнуться с американской мощью" и что США стоит подумать о "применении военной силы против режима Асада", если бомбардировки Алеппо продолжатся.

В понедельник сам Пенс тоже попытался опровергнуть эти слова, которые он точно озвучил ранее на дебатах кандидатов в вице-президенты. Трамп в воскресенье же снова повторил: "Думаю, было бы хорошо, если бы мы вместе с Россией начали бороться против Исламского государства".

"И вот чего мы не знаем: Трамп предлагает сотрудничество с режимом, одержимым подрывом и ослаблением американской силы, из-за равнодушия и по наивности или из-за личных и деловых интересов, которые он скрывает? Путин точно знает ответ на это вопрос, а вот избиратели в США – нет", - заключает издание.

Между тем, телеканал CNN сообщил, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.