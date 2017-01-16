Дональд Трамп: лучший работник месяца для Кремля? - NYT

Следующему президенту время развеять подозрения относительно его связей с Москвой, поскольку это вредит США.

Трамп вредит США, подрывая доверие к американской разведке. Flickr/ Gage Skidmore

Юморист Энди Боровиц недавно пошутил, чтостал "работником месяца в Кремле". Это вызвало смех, а потом - горькие ощущения.

"Про такое даже шутить больно", - пишет на страницах New York Times Николас Кристоф.

Он добавляет, что на протяжении последних дней наиболее скандальными были репортажи про Америку в газетах Израиля. В них говорилось о том, что американские разведывательные управления призвали Тель-Авив "быть осторожным" в передаче секретов администрации Трампа, поскольку "они могут попасть в руки России".

Американские разведывательные управления предостерегали, что у Владимира Путина могут быть "рычаги давления" на Трампа, в том числе скандальный "компромат". Еще больше тревоги вызывают данные о том, что Москва могла сговориться с республиканцем во время выборов. Трамп постоянно отрицает все эти подозрения, а так называемый "компромат" не опирается на какие-либо обнародованные доказательства. Поэтому скепсис оправдан. Но скандалы указывают на беспрецедентную неопределенность: существуют основательные сомнения относительно того, можно ли доверять человеку, который вот-вот займет Овальный кабинет.

Обозреватель замечает, что определенным образом выглядит как "поэтическая" справедливость то, что Дональд Трамп, который годами распространял выдумки о том, что Барак Обама родился за границей и не может быть президентом, сам теперь оказался в похожей ситуации, когда сплетни вредят ему. Поэтому у демократов есть повод посмеяться, но им все равно стоит сохранять скептические настроения. Информация о компромате - не "фейковые новости", но она так же и правдоподобна: и неподтвержденная ничем. Если Барак Обама смог опровергнуть все слухи, показав свое свидетельство о рождении, то в случае Трампа убедительного возражения не было. А то, что информация о компромате попала в отчет спецслужб, добавляет ей веса. Поэтому это может быть как правдой так и не правдой.

Комитет Сената по вопросам разведки объявил о намерении расследовать вмешательство России в американские выборы, а ряд республиканских сенаторов, кажется, тоже хотят разобраться в проблеме. И это хорошо. Если бы расследованием скандалов вокруг Трампа занялись демократы, доверия бы до результатов было меньше. Поэтому хорошо, что именно республиканцы вышли на передний план.

Вместе с тем, можно взглянуть на иформацию о российском компромате с точки зрения неоспоримых фактов. В частности, Трамп хвалит Путина, критикует НАТО и умаляет российские военные преступления и российские попытки сорвать американские выборы. Он сравнил американскую разведку с "нацистами", предположив, что это они стоят за информацией о компромате. Удивительно наблюдать, как пеобедитель на выборах обнимает россиян и показывает средний палец собственной команде, создавая беспорядок в отношениях Белого дома с разведывательными управлениями.

"Это невероятно серьезно. Я никогда раньше ничего такого не видел", - сказал бывший генерал ЦРУ Джеффри Смит, добавив, что в ЦРУ поддерживали идею, чтобы республиканец Майк Помпео возглавил расследование скандалов. Но если вражда между Белым домом Трампа и разведкой продолжится, это будет неэффективно.

Также нельзя отрицать тот факт, что Трамп назначил на важные посты лояльных к России людей. К примеру, его советник по национальной безопасности Майкл Флинн в 2015 году принимал деньги от пропагандистского RT, а также сидел рядом с Путиным на вечеринке телеканала. Будущий Госсекретарь Рекс Тиллерсон входит в список друзей Путина.

ФБР расследовало связи Трампа с Россией на протяжении лета и осени, ища подтверждения тесных связей между российскими чиновниками и его соратниками. Так что же происходит?

Самым важным вопросом остается, почему следующий президент США так рьяно поддерживает Россию, подрывая доверие к собственной разведке. А он именно это и делает. Возможно, это наивная попытка "перезагрузить" отношения. Но ряд президентов уже пытались это сделать и потерпели неудачу.

Взгляды Трампа настолько далеки от главной линии во внешней политике, что неизбежно появляются все более мрачнее объяснение его мягкости к России. Среди таких объяснений - существование уже упомянутого "компромата" и финансовые связи с Москвой, поскольку Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию. Такие сплетни могут быть ошибочными и несправедливыми, но они существуют. Они вредят Трампу, разведуправлением и США в целом. Лучшим выходом была бы прозрачность. А это значит, что стоит провести разследование под эгидой Конгресса во главе с республиканцами и продлить расследование ФБР.

"Мы не можем себе позволить даже впечатление, что наш президент - человек Кремля в Вашингтоне", - говорится в статье.

Сегодня издание Financial Times писало, что Трамп назвал ЕС "инструментом" Германии и сравнил Меркель с Путиным. Также Трамп пригрозил немецким автопроизводителям, пообещав, что они столкнутся с высокими таможенными сборами, если не будут производить свои автомобили на территории США.

Ранее Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму. По мнению избранного президента США, это то, что страны-участницы не финансируют НАТО должным образом.