Дональд Трамп. Анкета самого скандального кандидата в президенты США

Главный герой и тема для многих американских комедийных шоу, превратился из "шуточного" кандидата в президенты США в основного конкурента Хиллари Клинтон. Его скандальность, противоречивость и грубость стали основным способом завоевания популярности среди американских избирателей.

"Непригодный для президентства", неквалифицированный, марионетка Путина, многие называют его сексистом и расистом, однако скандальный и грубый Дональд Трамп все еще имеет большие шансы на победу на выборах президента США. И, это несмотря на удручающие результаты его участия в теледебатах, которые нанесли серьезный урон его популярности. Согласно последним опросам, за Хиллари Клинтон готовы проголосовать 50% избирателей, а за Дональда Трампа – 38%. Возникает закономерный вопрос: что движет теми американскими избирателями, которые готовы 8 ноября отдать свой голос за Трампа?

Портрет избирателя

Как пишут иностранные СМИ, главная поддержка Трампа – это рабочий класс, это - районы, где мало выпускников колледжей, и, а в частности, те, кто при президенте Бараке Обаме потерял место работы. Именно социальное благополучие в США стало на первый план для таких избирателей. Именно потому каждое заявление, которое касается рабочих мест – будь то соглашение о торговли, иммигрантах – все это "поддевает" интерес сторонников Трампа - простых американцев. Трамп даже как-то во время своего выступления в Неваде сказал: "Я люблю малообразованных":

Президентские амбиции

70-летний миллиардер Дональд Трамп озвучил свое намерение баллотироваться в президенты США лишь в 2015-ом, хотя минимум пять раз объявлял о своих планах побороться за президентское кресло, начиная с 1988 года. И каждый раз он отказывался от своих слов. За эти десятилетия Трамп трижды менял партийную принадлежность - то он был сторонником Республиканской партии, после поддерживал Партию реформ, с 2001 по 2008 год был демократом, а затем вернулся к республиканцам. В 2011 году Трамп на пять месяцев объявил себя беспартийным, но затем вновь вступил в Республиканскую партию.

Изначально многие поговаривали, что Трамп включился в эту гонку, заведомо зная о своем поражении. Ведь в случае избрания президентом он стал бы первым главой государства без опыта политической или военной карьеры. Фаворитом республиканских праймериз считался кто угодно, но не Трамп. Все думали, что за президентское кресло будут соревноваться Хиллари Клинтон и Джеб Буш. Выдвижение Трампа воспринималось как шутка. Но именно популистская риторика миллиардера и его резкие, скандальные высказывания об иммиграции, усталость избирателей – все это сделало его популярным кандидатом.

Хотя именно отсутствие у него опыта как у политика сказалось на вопросе последовательности и целесообразности его заявлений, которые немало подпортили ему картину кампании. Часто Трамп менял свои взгляды с точностью до наоборот, что имело еще больший эффект, чем их скандальная составляющая.

Главные пункты программы: Построить стену на границе с Мексикой, перестать добиваться смены режимов за рубежом, победить ИГИЛ так же, как США выиграли "холодную войну", увеличить продолжительность декрета для матерей, создать 25 миллионов рабочих мест, защитить право на владение оружием.

Богатейший "банкрот"

По версии Forbes и Bloomberg у Трампа более трех миллиардов долларов, около девяти миллиардов – по его собственной версии. Основной бизнес Трампа - это строительство. Однако его компания The Trump Organization занимается практически всем, и даже проведением конкурсов красоты и настольными играми. Трамп обязан возможностью построения бизнес-империи своей семье, основу заложила его бабушка Элизабет и отец Фред.

Четыре раза Трамп использовал американское законодательство, чтобы обанкротить свои компании – казино Trump's Taj Mahal, отель Trump Plaza Hotel, банкротство нескольких отелей и казино (Атлантик-Сити, Нью-Джерси и другие города США) и банкротство Trump Entertainment Resorts.

Публикация The New York Times о неуплате налогов Трампом не стала не первой. Позже Клинтон заявила, что в 70-х годах республиканец не платил подоходный налог. Однако и здесь Трамп нашел, что сказать, в своей клоунской манере: "Это значит, что я умный".

Ранее Клинтон уличила Трампа в нарушении эмбарго США против Кубы. В ходе корпоративной поездки в 1998 году представители принадлежащей Трампу компании, которая ранее называлась Trump Hotels & Casino Resorts, потратили там порядка 68 тыс. долларов. Тогда американским компаниям было запрещено тратить деньги на острове без специального разрешения.

Предвыборные обещания

Стена на границе с Мексикой, опасность мигрантов-мусульман – вопросы, которые Трамп подымал не раз. По его словам, рабочие места в первую очередь должны доставаться американцам. Таким образом, среди основных обещаний Трампа - победить "Исламское государство", увеличить продолжительность декрета для матерей, создать 25 млн рабочих мест, а также защитить право на владение оружием. Кроме того, он обещал закрыть возможности для неуплаты налогов, ввести налоговые льготы для семей, снизить налоги на компании.

Трамп и Украина

Несмотря на то, что Трамп резко поменял свою позицию относительно Украины, не стоит забывать "любвеобильную" риторику кандидата в адрес Путина. Ранее Трамп обещал тесные связи с Путиным и агрессивной Россией, писало в марте 2016 года издание The Washington Post. Также на республиканских дебатах перед "супервторником" он оправдывал диктаторов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Хотя, после теледебатов Трамп, очевидно, среагировав на падение его популярности, он даже впервые выступил с резкой критикой в адрес Путина и действий Кремля в Сирии. Эти заявления являются еще одним доказательством непостоянства и противоречивости заявлений миллиардера. Так, например, только вопрос Крыма не раз заводил его в тупик. Пытаясь оправдаться за предыдущие свои нелепые заявления о Крыме, Трамп с каждым разом только усугублял ситуацию. Одним из последних таких попыток было заявление следующего порядка: Трамп заявил, что в случае попытки США вернуть Крым Украине начнется Третья мировая война.

Очевидные провалы кампании

После дебатов с Клинтон на Трампа посыпались обвинения в сексуальных домогательствах. Причиной тому стала публикация видеозаписи 11-летней давности с оскорблениями в адрес женщин. После этих событий от Трампа начали массово отворачиваться влиятельные республиканцы. Как сообщалось, что Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Обама заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире. Все остальные обвинения - в некомпетентности и уходе от налогов, - практически никак не "тронули" Трампа.

Стоит напомнить также скандал, когда бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и один из руководителей предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт ушел в отставку. Ранее NYT писало, что советник Трампа и Януковича вел бизнес с олигархами в Украине и создал "Оппоблок". Washington Post отмечал, что Манафорт помогает Трампу теми же методами, что и Януковичу, пытаясь создать в США страх перед "фальсификацией" выборов.

Личная жизнь кандидата в президенты США

Трамп был женат несколько раз. Его первая жена – чехословацкая модель Иванка Зельничкова. Они заключили брак в 1977 году, в том же году родился первенец Трампа Дональд-младший, четыре года спустя бизнесмен стал отцом Иванки-младшей, а в 1984 году – второго сына Эрика. Брак Дональда и Иванки Трамп распался в 1992 году. В начале 2005 года Дональд женился на еще одной фотомодели из Восточной Европы – Меланьи Кнаусс, она родом из Словении. Свадьба Трампа и Мелани попала в список самых дорогих брачных церемоний с бюджетом в 45 млн долларов. В 2006 году на свет появился их общий сын Бэррон Уильям Трамп.

МеланьяТрамп часто дает интервью СМИ и тоже часто оказывается в центре скандалов. Например, летом текущего года ее обвинили в плагиате речи Мишель Обамы. Позже сам Трамп подшутил над этим эпизодом, чем попытался сгладить ситуацию: