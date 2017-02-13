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Доминиканская газета cпутала Трампа с Алеком Болдуином

13 февраля в 02:03

Редакция уже извинилась перед всеми, кого могла оскорбить публикация.

Болдуин Трамп
В Доминикане произошла с путаница с Трампом
hollywoodreporter.com
Доминиканская газета El Nacional 10 февраля опубликовала статью об отношениях США и Израиля, снабдив ее фотографией киноактера Алека Болдуина с подписью "президент США Дональд Трамп".

Путаница произошла, очевидно, из-за того, что Болдуин исполняет роль американского президента в телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC.

Болдуин Трамп
Доминиканская газета опубликовала фото Алека Болдуина в образе Трампа
ABCnews

В связи с инцидентом редакция издания уже принесла официальные извинения всем, "кого могла оскорбить публикация", сообщило ABC News в воскресенье, 12 февраля.

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Алек Болдуин явлется сторонником Демократической партии США и поддерживал Барака Обаму во время избирательных кампаний 2008 и 2012 годов.

В день инаугурации Дональда Трампа, 20 января, известные голливудские актеры вышли на акцию протеста "Мы выступаем единым Нью-Йорком". В акции приняли участие Шер, Натали Мерчант, Марк Руффало, Алек Болдуин, Роберт де Ниро, Салли Филд, Рози Перес, Мариса Томей, Джулиана Мур, Синтия Никсон, Майкл Мур и многие другие. 

По материалам: ZN.UA
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