Доминиканская газета cпутала Трампа с Алеком Болдуином

Редакция уже извинилась перед всеми, кого могла оскорбить публикация.

В Доминикане произошла с путаница с Трампом hollywoodreporter.com

Доминиканская газета El Nacional 10 февраля опубликовала статью об отношениях США и Израиля, снабдив ее фотографией киноактера Алека Болдуина с подписью "".

Путаница произошла, очевидно, из-за того, что Болдуин исполняет роль американского президента в телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC.

Доминиканская газета опубликовала фото Алека Болдуина в образе Трампа ABCnews

В связи с инцидентом редакция издания уже принесла официальные извинения всем, "кого могла оскорбить публикация", сообщило ABC News в воскресенье, 12 февраля.

Алек Болдуин явлется сторонником Демократической партии США и поддерживал Барака Обаму во время избирательных кампаний 2008 и 2012 годов.

В день инаугурации Дональда Трампа, 20 января, известные голливудские актеры вышли на акцию протеста "Мы выступаем единым Нью-Йорком". В акции приняли участие Шер, Натали Мерчант, Марк Руффало, Алек Болдуин, Роберт де Ниро, Салли Филд, Рози Перес, Мариса Томей, Джулиана Мур, Синтия Никсон, Майкл Мур и многие другие.